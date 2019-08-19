HABER

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 20:00 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bina bahçesinde salıncakta sallanan çocuğun üzerine uçtu.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bina bahçesinde salıncakta sallanan çocuğun üzerine uçtu. Otomobil altından komşularının yardımıyla yaraları kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Başiskele Serdar Mahallesi Emir Sultan ile Vadi Caddeleri kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru U. idaresindeki 41 FE 527 plakalı otomobil ile Muhammet İ.A. kontrolündeki 41 ACM 023 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 41 FE 527 plakalı otomobil Emir Sultan Caddesi altında bulunan bir binanın bahçesine uçarak bu sırada bina bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki E.K.’nin üzerine düştü.
Büyük gürültüyle dışarıya çıkan bina sakinleri ve araç altına kalan E.K.’yi görünce yardıma koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Bu sırada komşuları ve babası Ersin K.’nin yardımıyla otomobil altından yaralı olarak çıkarılan E.K. olay yerine gelen ambulansa alınarak Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kasa sırasında bahçeye uçan otomobildeki sürücü Ebru U. ve yanındaki bir kişi ise şoka girerek hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Kaza sırasında büyük bir gürültüyle evlerinden çıktıklarını söyleyen bina sakinleri önce deprem daha sonra da doğalgaz patlaması sandıkları, bahçede aracı görünce kaza olduğunu anladıklarını ifade ettiler. Otomobilin altındaki çocuğu görünce yardıma koştuklarını belirten bina sakinleri bölgede sık sık benzer kazaların olduğundan şikayetçi oldular.

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu

Otomobil bahçede sallanan çocuğun üzerine uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.