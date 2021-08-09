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  4. Otomobil bahçeye uçtu, sevgilisini bırakıp kaçtı! Sonrasında yaptığı 'yok artık' dedirtti

Otomobil bahçeye uçtu, sevgilisini bırakıp kaçtı! Sonrasında yaptığı 'yok artık' dedirtti

09.08.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da ehliyetsiz sürücü Şule E.’nin (25) kullandığı otomobil, 2 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Kız arkadaşını otomobilde bırakıp kaçan, yaklaşık yarım saat sonra geri dönüp, kazayı duyup gelmiş gibi davranan Merdan Y.'nin yalanını, görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıkardı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Şule E., ana cadde üzerinden sokağa dönüş yaparken fren yerine gaza basınca kullandığı 34 SA 2298 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, 2 metre yükseklikten yolun sağındaki evin bahçesine düştü.

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Gürültüyü duyup evlerinden çıkan vatandaşlar, sürücü Şule E. ile yanındaki erkek arkadaşı Merdan Y.'yi otomobilden çıkardı. Merdan Y. uzaklaşırken, adrese çağrılan sağlık ekipleri, yaralı Şule E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

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Kısa süre sonra geri dönen, kazayı haber alıp gelmiş gibi davranan Merdan Y.'nin yalanı, görgü tanıklarının ifadesi sonrası ortaya çıktı. Merdan Y.'nin alkollü olduğu, bu nedenle otomobili sürücü belgesi olmayan Şule E.'ye verdiği, kazadan sonra da ceza yememek için uzaklaştığı üzerinde duruluyor. Merdan Y. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, bahçeye uçan otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Isparta
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