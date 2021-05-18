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Otomobil baraj gölüne uçtu! Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

18.05.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta baraj gölüne düşen otomobilde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Otomobil baraj gölüne uçtu! Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

Kaza, saat 21.30 sıralarında Dereiçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle Kars Baraj Gölü’ne devrildi.

ARAÇTA MAHSUR KALDILAR

İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi araçta mahsur kaldı. Durum polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, otomobilde mahur kalan gençlerin imdadına Kars Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti.

Baraj gölüne giren itfaiye erleri otomobildeki gençleri kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan gençler olay yerinde bulunan ambulanslarda ilk tedavileri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Kars
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