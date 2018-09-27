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Otomobil baraj su tahliye kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesindeki Madra Barajı'nın su tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Güler (35) boğuldu, yanındaki arkadaşı Muhammet Mat (37) yaralandı.

Otomobil baraj su tahliye kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Hüsnü EVREN/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesindeki Madra Barajı'nın su tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Güler (35) boğuldu, yanındaki arkadaşı Muhammet Mat (37) yaralandı.
Dün saat 22.00 sıralarında Dikili'nin kırsal Bahçeliköy Mahallesi'ndeki bir restorana gelen eli, yüzü kan içindeki Muhammet Mat, otomobille Madra Barajı'nın su tahliye kanalına uçtuklarını, kendisinin güçlükle kıyıya çıkabildiğini anlatıp yardım istedi. Restoranın işletmecisi Halim Danacı ve eşi Jülide Danacı, jandarma ve 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istedi. Danacı, üzeri ıslak olan ve 2 saat boyunca yürüyerek yardım istemeye gelen yaralı Mat'a kendi kıyafatlerini verdi, sobayı yakıp ısınmasını sağladı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kanaldaki 10 YP 679 plakalı otomobilin dışarı çıkmayı başaramayan sürücüsü Mehmet Güler'in suda boğulduğunu belirledi. Otomobil, iki vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Güler'in otomobilin içindeki cesedi savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
2 SAAT YÜRÜYÜP YARDIM İSTEDİ
Yaralı Muhammet Mat'ın tedavisi ise 112 Acil Servis ekibi tarafından ayakta ambulansta yapıldı. Jandarmanın ifadesine başvurduğu Mat, "Olay günü Madra Barajı kenarına gidip, otomobilde arkadaşı ile içki içtiklerini belirtip, "Dönüş yolunda otomomili kullanan arkadaşımı dikkatli olması için uyardım. Ancak, kendisi 'Merak etme, ben buraları avucumun için gibi bilirim' dedi. Kısa bir süre sonra da ne olduğunu anlayamadan kendimizi kanaldaki suyun içinde bulduk. Ben otomobilden çıkıp, suda boğulmak üzereyken son anda kıyıya çıktım. 2 saat yürüyüp, Bahçeliköy Mahallesi'ndeki restorana gelip yardım istedim" dedi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil baraj su tahliye kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralıOtomobil baraj su tahliye kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralıOtomobil baraj su tahliye kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralıOtomobil baraj su tahliye kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı

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