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Otomobil bariyere çarptı: 1’i bebek 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 18:44 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı.

Otomobil bariyere çarptı: 1’i bebek 3 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Oylat Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Domaniç’ten İnegöl’e giden Ünal D. yönetimindeki 43 PL 909 plakalı otomobil, kavşak girişinde kontrolden çıkarak savrulup bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Hanife U.(62), Tuba D.(26) ve Buğra D.(2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Otomobil bariyere çarptı: 1’i bebek 3 yaralıOtomobil bariyere çarptı: 1’i bebek 3 yaralı

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