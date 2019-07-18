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Otomobil bariyere çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 13:00 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de otomobilin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 35.

Otomobil bariyere çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı

Kırıkkale’de otomobilin bariyere çarpması sonucu aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadi Öztürk idaresindeki 06 DH 1692 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Aracın içinde bulunan aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan sürücü Öztürk ile E.Ö. (33), B.Ö. (9) ve B.Ö.’yü (7) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil bariyere çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı

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