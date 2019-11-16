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Otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 21:16 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-755 yolu Kızılcaören köyü mevkiinde meydana geldi. Burdur'dan Karabük'e bir yakınına ziyarete gelen Muzayin Tezcan (70) yönetimindeki 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada, savrulan otomobildeki sürücü ile eşi Fetiye Tezcan (58), Ayşe Kayhan (34), Mehmet Arda Şenkal (14) ve Gökçe Kayhan (2) sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Muzayin Tezcan ve Fetiye Tezcan ile Ayşe Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mehmet Arda Şenkal, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Gökçe Kayhan ise kazayı görüp duran Murat Akgül tarafından otomobille Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Murat Akgül, koşarak kucağında kanlar içindeki Gökçe Kayhan'ı hastaneye yetiştirdi.
Karabük Valisi Fuat Gürel kaza yerine gelerek bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedenleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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