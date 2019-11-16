Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (3)

DİĞER KIZLARINI ZİYARETE GİDİYORLARMIŞ

Karabük'te otomobilin bariyere çarptığı kazada ölen Muzayin Tezcan, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan ve torunu Gökçe Kayhan'ın, birlikte, Tezcan çiftinin Karabük'te oturan diğer kızını ziyarete gittiği öğrenildi. Ailenin Burdur'da oturduğu, Ayşe Kayhan'ın Burdur Adliyesi'nde memur olduğu kaydedildi. Aynı kazada yaralanan Mehmet Arda Şenkal'ın ise Tezcan çiftinin Burdur'da oturan en büyük kızının çocuğu olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren ailenin cenazesinin işlemlerinin ardından Burdur'da toprağa verilmesi bekleniyor.

