Otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

Ömer KOÇ/KARAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Kahramanmaraş Karayolu'nun Beşoluk Mevkisi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kahramanmaraş istikametine giden Sezal Özen yönetimindeki 27 FM 433 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun solundaki bariyerlere çarptı. Bariyerlerin direklerinin bıçak gibi kestiği otomobil hurdaya dönerken, sürücü Sezal Özen ile araçta bulunan Erkan Büyükkonuklu, Fatih Avcı ile Sıddık Alıcı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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