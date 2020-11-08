Otomobil bariyere çarptı, araç içindeki yolcu yan yola fırladı: 1 ölü, 2 yaralı

Büyükçekmece D-100 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 23 yaşındaki genç otomobilden fırlayarak hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.15 sıralarında Büyükçekmece D-100 Mimar Sinan Mimar Merkez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametine seyir halinde olan T.S, idaresindeki 10 AS 828 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

‘Çarpmanın etkisiyle araçtan yan yola fırladı’

Çarpmanın etkisiyle Sürücü T.S, ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi daha yaralanırken, sağ arka koltukta oturan 23 yaşındaki Anıl Sarı, camdan yan yola fırladı. Camdan fırlayan Sarı, vücudunun parçalanması nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü sağladı. Polis daha sonra olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından vücudun parçalanan yerleri tabuta konularak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

İncelemenin ardından kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, temizlik çalışmalarından sonra yol tamamen açıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

