Otomobil bariyere çarptı: Sürücü ve kızı yaralı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Demir bariyer otomobilin motor kısmına girerken, baba ve kızı yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM yolu İzmit Batı gişeleri yol ayrımında meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Mustafa Göktaş idaresindeki 41 RF 704 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan bariyere girdi. Demir bariyer otomobilin motor kısmına girerken, kazada Mustafa Göktaş ve kızı Zeliha Göktaş (49) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Göktaş Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, kızı Zeliha Göktaş ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından TEM yolu İzmit Batı girişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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