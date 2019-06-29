HABER

Otomobil bariyere ve polis aracına çarptı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 06:38 | Son Güncelleme

Maltepe'de otomobilin bariyere ve ardından yol kenarında maddi hasarlı bir trafik kazasına müdahale eden polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 8 kişi yaralandı.

34 A 90172 plakalı polis aracı D100 kara yolu Ankara istikameti Küçükyalı mevkisinde 2 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazasına müdahale için olay yerine geldi.

Bu sırada aynı istikamette seyreden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 ABP 413 plakalı otomobil bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil kaza yerinde çalışma yapan park halindeki polis aracına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi geldi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazada devrilen otomobildeki 5 ve o sırada olay yerinde bulunan 1 kişi ile ekip aracındaki polisler Hüseyin Bilir ve Mehmet Kaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(AA)

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Sultangazi'de silahlı saldırı: 2 yaralı Sultangazi'de silahlı saldırı: 2 yaralı
300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maltepe trafik kazası polis aracı

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

İstanbul Valiliği'nden flaş karar! 3 Temmuz'a kadar süre verildi

İstanbul Valiliği'nden flaş karar! 3 Temmuz'a kadar süre verildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Sultangazi'de silahlı saldırı: 2 yaralı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Yüzünü tişörtle gizleyen saldırgan, kafeye kurşun yağdırdı

Yüzünü tişörtle gizleyen saldırgan, kafeye kurşun yağdırdı

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

İstanbul Valiliği'nden flaş karar! 3 Temmuz'a kadar süre verildi, para cezası var

İstanbul Valiliği'nden flaş karar! 3 Temmuz'a kadar süre verildi

Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne taşlı sopalı saldırı

İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne taşlı sopalı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.