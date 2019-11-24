HABER

Otomobil bariyeri aşıp, alt yola düştü: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 18:28 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyeri aşıp, alt yola düştü.

Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyeri aşıp, alt yola düştü. Kazada ters dönen otomobildeki 4 kişi, yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, İnönü Caddesi'ndeki Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Heykel'den Gökdere mevkisine giden Selçuk Çukur (26) yönetimindeki 16 ACZ 635 plakalı otomobil, dönüş sırasında kontrolden çıktı. Savrulup, bariyeri aşan otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü Çukur ile İsmail Kaya (43), Cemil Kozlu (27) ve Ünal Karaman (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anında, alt yoldan araç geçmemesi ise olası bir faciayı önledi.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdüİstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralıAkademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı
Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralıBursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Akademisyenin otomobili şarampole devrildi

Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı

Can pazarı! Köprüden düştü

Validen kutlama programında 'öğretmen gibi otur' uyarısı

Törene damga vurdu! 'Öğretmen gibi otur'

Son dakika! Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem!

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.