HABER

OTOMOBİL BARİYERİ AŞIP, ALT YOLA DÜŞTÜ: 4 YARALI-ek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 21:32 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyeri aşıp, alt yola düştü.

Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyeri aşıp, alt yola düştü. Kazada ters dönen otomobildeki 4 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, İnönü Caddesi'ndeki Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Heykel'den Gökdere mevkisine giden Selçuk Çukur (26) yönetimindeki 16 ACZ 635 plakalı otomobil, dönüş sırasında kontrolden çıktı. Savrulup, bariyeri aşan otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü Çukur ile İsmail Kaya (43), Cemil Kozlu (27) ve Ünal Karaman (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anında, alt yoldan araç geçmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandıYeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı
Muğla sokaklarında ‘Kadına Şiddete Hayır’ fermanıMuğla sokaklarında ‘Kadına Şiddete Hayır’ fermanı
Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa kurşun isabet etmesi olayında baba gözaltına alındıEsenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa kurşun isabet etmesi olayında baba gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Sınavı geçemeyen adayın yakınları öğretmene böyle saldırdı!

Sınavı geçemeyen adayın yakınları öğretmene böyle saldırdı!

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

AK Parti'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili açıklama

AK Parti'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda oğlu ile polise ateş eden baba vurularak yakalandı

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Önce oğlunu sonra komiseri vurdu

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Bir zarfın içinde geldi...

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Bir zarfın içinde geldi...

Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

Kızını uykusunda öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Akademisyenin otomobili şarampole devrildi

Bursa'da otomobil köprüden düştü: 4 yaralı

Can pazarı! Köprüden düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.