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Otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 10:47 | Son Güncelleme

DÜZCE TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpıp, takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpıp, takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydan geldi. İstanbul yönüne giden Burhan Koç yönetimindeki 34 BKD 013 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, sürücü Burhan Koç ile eşi Büşra (25) ve kızları Zeynep İkra Koç (2) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralıOtomobil, bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralıOtomobil, bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

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