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Otomobil, bariyerlere çarpıp, takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 15:21 | Son Güncelleme

ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Otomobil, bariyerlere çarpıp, takla attı: 3 yaralı

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Durmuş Cengiz yönetimindeki 06 DH 0501 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilin sağ tekeri ve bazı parçaları koparak çevreye savruldu. Kazada, sürücü Durmuş Cengiz ile eşi Hülya ve çocukları Kaan Cengiz (12) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Otomobil, bariyerlere çarpıp, takla attı: 3 yaralıOtomobil, bariyerlere çarpıp, takla attı: 3 yaralıOtomobil, bariyerlere çarpıp, takla attı: 3 yaralıOtomobil, bariyerlere çarpıp, takla attı: 3 yaralı

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