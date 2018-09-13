Otomobil, bariyerlere çarpıp, tarlaya uçtu: 3 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bariyerlere çarpıp takla atarak tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin motorunun fırladığı görüldü. Kaza, İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden İbrahim Y. yönetimindeki 16 FAB 66 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı, takla atıp tarlaya uçtu. Aracın motorunun fırladığı kazada sürücü İbrahim Y. ile yanındaki Necip Y. (53) ve Şerafettin D. (57) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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