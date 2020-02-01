HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 03:46 | Son Güncelleme

Soner Hasırcıoğlu / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da otomobil yolu ayıran bariyere çarptı.

Soner Hasırcıoğlu / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da otomobil yolu ayıran bariyere çarptı. Kazada otomobilin kaportası parçalanırken, araçtaki kadın yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kaza, TEM bağlantı yolu Aksaray istikametinde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Gökhan Yavuz kullandığı 34 BVH 816 plakalı aracıyla Bayrampaşa, D-100 Karayolu ayrımına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kaportası parçalandı. Kazada şans eseri sürücü Gökhan Yavuz yara almazken, otomobildeki kadın yolcu kolundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası, araç sürücüsünün polise bilgi verdikten sonra ambulansın gelmesini beklemeden yaralıyla birlikte taksiyle hastaneye gittiği öğrenildi. Sağlık ekipleri ise polisten bilgi alarak olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan otomobil çekiciyle yoldan kaldırılırken, yol bakım ekipleri ise yolu temizledi.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem!Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Trump'ın Florida'daki tesisinde 'şüpheli araç' paniği

Trump'ın Florida'daki tesisinde 'şüpheli araç' paniği

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

İşte Emre Mor'un yeni takımı

İşte Emre Mor'un yeni takımı

Ordu'daki doğa gaz patlaması kamerada!

Ordu'daki doğa gaz patlaması kamerada!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Dışişleri’nden Moğolistan’a seyahat edecek Türk vatandaşlarına ’koronavirüs’ uyarısı

Dışişleri’nden 'Moğolistan' uyarısı! 'Yüksek riskli'

Bursa’da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü

Yolcu minibüsü yan yattı! 23 kişi ölümden döndü

Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.