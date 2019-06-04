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Otomobil bariyerlere çarptı: 1'i polis 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 22:08 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 1'i polis 4 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Göksun istikametine giden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.T.'nin (34) kullandığı 01 BLE 63 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü H.T. ile birlikte S.T. (26), E.T. (5) ve M.T. (9) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Otomobil bariyerlere çarptı: 1'i polis 4 yaralı

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