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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

  Kastamonu'nun Araç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada, 2 kardeş öldü, anne-baba ile diğer çocukları yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada, 2 kardeş öldü, anne-baba ile diğer çocukları yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye 5 kilometre mesafede meydana geldi. İstanbul'dan Samsun'a giden Hakan Yılmaz (42) yönetimindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, savruldu. Kazada otomobilden fırlayan İremnur Yılmaz (16) ile kardeşi Sait (14) hayatını kaybetti, baba Hakan Yılmaz, eşi Leyla (43) ile diğer çocuklar Zeynep Zeren (6) ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında emniyet kemerleri takılı olmadıkları öğrenilen İremnur ile Sait Yılmaz'ın cenazeleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü

Haber: Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)-

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