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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

DÜZCE’de, TEM Otoyolu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, TEM Otoyolu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Mehmet Taner Coşkun idaresindeki 06 LMG 16 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan otomobilde bulunan Kemal Coşkun ve Yena Coşkun’a sağlık ekibi ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Motoru tutuşan otomobil ise itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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