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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

02.12.2020 10:41 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunda Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Dilek T.’nin kullandığı 34 ANJ 313 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Dilek T. ile yanındaki arkadaşı Rabia A. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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