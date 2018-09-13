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Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

BOLU Dağı’nda, D-100 yolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı’nda, D-100 yolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Erdinç Erdemir yönetimindeki 99 DU 287 Azerbaycan plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazadan otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, yanında bulunan babası Musa, annesi Ülke ve kardeşi Hira Erdemir yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralıOtomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

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