HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

13.11.2020 21:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Şarkışla karayolu Gücük Köyü mevkiinde meydana geldi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Şarkışla karayolu Gücük Köyü mevkiinde meydana geldi. A.V. yönetimindeki 06 ZVT 93 FİAT marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazada sürücü ile Y.V. ve Y.V yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Şarkışla itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla İlçe Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Bina yönetim toplantısında iki grup birbirine girdi: 13 gözaltıBina yönetim toplantısında iki grup birbirine girdi: 13 gözaltı
10 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!10 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Gece kulübünde akılalmaz olay! 'Miss Uganda' düzenlediler

Gece kulübünde akılalmaz olay! 'Miss Uganda' düzenlediler

Üniversitede taciz skandalı! Görevden uzaklaştırıldı

Üniversitede taciz skandalı! Görevden uzaklaştırıldı

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Tuzla Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Bina yönetim toplantısında iki grup birbirine girdi: 13 gözaltı

Bina yönetim toplantısında iki grup birbirine girdi: 13 gözaltı

Darp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı

Darp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı

Antalya’da Roma dönemine ait 1547 adet sikke ele geçirildi

Antalya'da ele geçirildi! Roma dönemine ait...

'Miss Uganda' güzellik yarışması düzenlemişlerdi! Eğlence kulübünün sahibi gözaltına alındı

'Miss Uganda' güzellik yarışması düzenlemişlerdi! Flaş gelişme

13 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 3 bini aştı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.