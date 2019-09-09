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Otomobil bariyerlere çarptı; 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolundan Eskişehir istikametine gitmekte olan Esat Ö.

Otomobil bariyerlere çarptı; 4 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolundan Eskişehir istikametine gitmekte olan Esat Ö. idaresindeki 06 VG 588 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Zehra Ö.(33), Furkan Enes Ö.(6), Nisa Nur Ö.(12) ve Elif Erva Ö.(3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil bariyerlere çarptı; 4 yaralı

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