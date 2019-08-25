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Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 19:34 | Son Güncelleme

Otomobilin bariyerlere çarpması sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serap Han (46) idaresindeki 06 BD 9615 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Dinek Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Yurdagül (63) ve Irmak Han (5) ile Umut (17) ve Aleyna Irmalı (17) yaralandı. Yaralılar, Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumları ağır olan sürücü Serap Han ile Yurdagül Han, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Konya'ya sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dinek Mahallesi Konya-Ankara Karayolu Kulu

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