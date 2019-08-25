HABER

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 21:07 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Kulu- Ankara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Serap Han (46) yönetimindeki 06 BD 9615 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin altında kaldı. Kazada, sürücü, Yurdagül Han (63), Umut Irmalı (17), Aleyna Irmalı (17) ve Irmak Han (5) yaralandı. Otomobil içinde sıkışan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 5 kişi, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Düştüğü kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldıDüştüğü kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldı
Irak’ta Haşdi Şabi’ye hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralıIrak’ta Haşdi Şabi’ye hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Son paylaşımına beğeni yağdı

Son paylaşımına beğeni yağdı

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

G-7 zirvesinde İran sürprizi! Trump'tan ilk açıklama

G-7 zirvesinde İran sürprizi! Trump'tan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.