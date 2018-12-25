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Otomobil bekçi kulübesine çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 12:25 | Son Güncelleme

Başkentte otomobilin yol kenarındaki bekçi kulübesine çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İncek Mahallesi Gölgör Caddesi'nden Bağlar Caddesi istikametine seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BS 776 plakalı lüks otomobil, yol kenarındaki bir inşaatın bekçi kulübesine çarptı.

Kazada, kulübede nöbet tutan 48 yaşındaki bekçi Üzeyir T. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Üzeyir T'nin cesedi, Gölbaşı Belediyesine ait cenaze aracıyla morga gönderildi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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bekçi kulübesi Gölbaşı ölü trafik kazası

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