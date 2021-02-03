HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Otomobil belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

03.02.2021 11:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da otomobilin belediyeye ait yolcu otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Karaman’da otomobilin belediyeye ait yolcu otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. yönetimindeki 70 ER 790 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşaktan şehir merkezi istikametine dönüş yapmakta olan S.K. idaresindeki 70 BF 565 plakalı belediyeye ait yolcu otobüsüne yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan F.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!
Akşam namazı nasıl kılınır?Akşam namazı nasıl kılınır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

'Kayseri, 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir'

O ilimiz için korkutan uyarı! '6 büyüklüğünde deprem olabilir'

TRT Yetenek giriş başvuru formu 2021... TRT Yetenek başvuru şartları ve tarihleri nedir? 2021 TRT Yetenek kaydı yapma!

TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!

Kısıtlama vakti hareketlilik! Tarihi köprüde intihara kalkışan genci polis ikna etti

Genç kızın yaptığı, kısıtlama sessizliğini böldü

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Midilli'den üçüncü dalga uyarısı

Bilim Kurulu üyesinden üçüncü dalga uyarısı

DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da yakalandı

DEAŞ'a üst düzey darbe! Sakarya'da yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir

'Yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.