HABER

Otomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 01:55 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Gökhan Yaman (35) idaresindeki hafif ticari aracın kontrolden çıkarak belediye temizlik aracına çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Otomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Gökhan Yaman (35) idaresindeki hafif ticari aracın kontrolden çıkarak belediye temizlik aracına çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya ilçesi Eti Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Yaman yönetimindeki 06 FJ 1840 plakalı hafif ticari araç, Celal Bayar Bulvarı'ndan Sıhhiye istikametine seyir halindeyken Yüksek Hızlı Tren (YHT) önündeki alt geçitte sürücünün kontrolünden çıkarak, yol temizliği yapan Mehmet Salih Aslan kontrolündeki 06 DB 5685 plakalı belediye aracına çarptı. Gökhan Yaman ile aynı araçta bulunan Zeynep Yıldız (32) hurda yığınına dönen hafif ticari aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Yaman ile hafif yaralı Yıldız'ı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak alt geçidi araç trafiğine kapattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yol kontrollü şekilde araç trafiğine açıldı. Ağır yaralanan Yaman'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralıOtomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralıOtomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralıOtomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralı

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Hurda otomobil yandı, alevler yanındaki boş binaya sıçradıHurda otomobil yandı, alevler yanındaki boş binaya sıçradı
Bolu’da, ahır ve 2 katlı ahşap ev alev alev yandıBolu’da, ahır ve 2 katlı ahşap ev alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.