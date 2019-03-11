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Otomobil, belediye temizlik aracına çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Gökhan Yaman (35) idaresindeki hafif ticari aracın kontrolden çıkarak belediye temizlik aracına çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Gökhan Yaman (35) idaresindeki hafif ticari aracın kontrolden çıkarak belediye temizlik aracına çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya ilçesi Eti Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Yaman yönetimindeki 06 FJ 1840 plakalı hafif ticari araç, Celal Bayar Bulvarı'ndan Sıhhiye istikametine seyir halindeyken Yüksek Hızlı Tren (YHT) önündeki alt geçitte sürücünün kontrolünden çıkarak, yol temizliği yapan Mehmet Salih Aslan kontrolündeki 06 DB 5685 plakalı belediye aracına çarptı. Gökhan Yaman ile aynı araçta bulunan Zeynep Yıldız (32) hurda yığınına dönen hafif ticari aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Yaman ile hafif yaralı Yıldız'ı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak alt geçidi araç trafiğine kapattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yol kontrollü şekilde araç trafiğine açıldı. Ağır yaralanan Yaman'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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