Otomobil beton pompası aracına çarptı: 1 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, beton pompası aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Birkan (55) yönetimindeki 60 KE 846 plakalı otomobil, Karayaka beldesi yakınlarında, yol kenarında park halindeki 60 KS 540 plakalı beton pompası aracına arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Birkan olay yerinde yaşamını yitirdi.
İbrahim Birkan'ın cesedi, Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia
Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı
Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!
Resmi Gazete kapatıldı!
Hemşire balayında kahraman oldu!
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum