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Otomobil bir alt sokağa uçtu: 2 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 04:10 | Son Güncelleme

Başkent’te meydana gelen olayda, bir otomobil kontrolden çıkarak alt sokağa uçtu.

Başkent’te meydana gelen olayda, bir otomobil kontrolden çıkarak alt sokağa uçtu. Alt sokakta park halindeki başka bir otomobile çarpan araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Keçiören İlçesi Sancaktepe Mahallesinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış Caddesi üzerinde seyreden 06 AND 92 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, Sarıkamış Caddesinde kaldırımı aştı ve bir alt sokak olan 1576. Sokağa uçtu. Yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan sokağa uçan otomobil, çocuk parkını aştıktan sonra 1576. Sokakta park halinde bulunan 06 KK 858 plakalı otomobile çarparak durabildi. Aşağıya düşen araçtaki 2 kişi, çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan 2 kişi hastaneye gönderildi. İsimleri henüz öğrenilemeyen iki şahsın da durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından otomobillerde ise hasar oluştu.
Alt sokağa uçan otomobilin çocuk parkını aşarak düşmesi sırasında, parkta kimsenin olmaması da bir başka facianın yaşanmasını önledi.
Sarıkamış Caddesinde yaşayan Gül Gürbüz ise “Duyduğuma göre yukarıda bir arabaya vurmuş. Ondan kaçarken de buradan, parktan uçtu. Ben de sesi duydum. Bir baktım, duman çıkıyor. Tozu dumana katmış. Hemen indim aşağıya, baktım iki vatandaşımızın birisi iki arabanın arasına sıkışmış, birisi de direksiyonu başında” dedi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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