HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil bir anda alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobil bir anda alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

21.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de park halindeki otomobilin bir anda alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Kırıkkale’de kent merkezindeki bir caddede park halinde duran otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı.

Kırıkkale’de park halindeki otomobilin bir anda alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kırıkkale’de kent merkezindeki bir caddede park halinde duran otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı. Yoldan geçen bir vatandaş panikle otomobilin kapısını açarak içeride kimsenin olup olmadığına baktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çevredeki esnaflar yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
Türkiye birincisi: Bu mahalleye davetsiz misafir kabul edilmiyorTürkiye birincisi: Bu mahalleye davetsiz misafir kabul edilmiyor
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Gün yüzüne çıktı! Aşık Veysel'in hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı

Gün yüzüne çıktı! Aşık Veysel'in hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı

Kız arkadaşını darp eden avukata uzaklaştırma kararı

Bunu yapan bir avukat! Kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Türkiye'nin korona birincisi! Bu mahallelere davetsiz misafir kabul edilmiyor!

Türkiye birincisi: Bu mahalleye davetsiz misafir kabul edilmiyor

Son Dakika: MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Babası 6 yaşında 'cesaretli olsun' diye Toroslar'a bıraktı! Hayvanları taklit ederek hayatta kaldı

Babası 6 yaşında Toroslar'a bıraktı, 'doğa kahramanı' oldu

DSÖ'nün AstraZeneca açıklamasına Prof. Dr. Ceyhan'dan tepki: Kabul edilemez

DSÖ'nün AstraZeneca açıklamasına Prof. Dr. Ceyhan'dan tepki: Kabul edilemez

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.