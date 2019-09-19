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Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 09:23 | Son Güncelleme

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; ara yoldan Mustafa Kemal Caddesi’ne dönmek isteyen Mustafa M. sevk ve idaresindeki 59 NG 949 plakalı otomobil, ters yönden bisikleti ile gelen Eren Biçicioğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan bisikletli Eren Biçicioğlu, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Sürücü Mustafa M. ifadesi alınmak üzere karakola giderken, yaralı bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

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