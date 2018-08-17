Otomobil bisiklete çarptı: 3 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Bölme Beldesi'nde otomobilin bisiklete çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Bölme Beldesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ulubey'den Uşak yönüne giden Ayvaz Çoşğun'un (57) kullandığı 64 HF 913 plakalı otomobil, aynı yöne giden Fevzi İriş (63) yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan bisiklet, asfaltta yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kasksız bisiklet sürücüsü İriş ile otomobildeki Emine Coşğun (54) ve Gülistan Akkuzu (35) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Yaralılardan İriş, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çoşğun ve Akkuzu ise özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. İriş'in hayati tehlikesi sürerken, diğer iki yaralının durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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