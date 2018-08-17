Otomobil bisiklete çarptı: 3 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Bölme Beldesi'nde otomobilin bisiklete çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Bölme Beldesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ulubey'den Uşak yönüne giden Ayvaz Çoşğun'un (57) kullandığı 64 HF 913 plakalı otomobil, aynı yöne giden Fevzi İriş (63) yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan bisiklet, asfaltta yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kasksız bisiklet sürücüsü İriş ile otomobildeki Emine Coşğun (54) ve Gülistan Akkuzu (35) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Yaralılardan İriş, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çoşğun ve Akkuzu ise özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. İriş'in hayati tehlikesi sürerken, diğer iki yaralının durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu
16 yaşındaki Gizem intihar etti
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
Okuyucu Yorumları 0 yorum