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Otomobil, buğday yüklü traktöre çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da yabancı plakalı otomobilin, buğday yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil, buğday yüklü traktöre çarptı: 4 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ'da yabancı plakalı otomobilin, buğday yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Bingöl yönüne ilerleyen Ahmet Yılmaz yönetimindeki DA MD 121 plakalı otomobil, Değirmenönü Köyü yakınlarında Hasan Türkoğlu yönetimindeki 23 AF 431 plakalı buğday yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ve otomobil tarlaya devrildi. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, buğday yüklü traktöre çarptı: 4 yaralıOtomobil, buğday yüklü traktöre çarptı: 4 yaralıOtomobil, buğday yüklü traktöre çarptı: 4 yaralı

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