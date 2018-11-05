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OTOMOBİL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ 5 AY SONRA YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

Etiler'de bir eve girerek, anahtarını aldıkları otomobili çalan hırsızlar, yaklaşık 5 ay sonra yakalandı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Etiler'de bir eve girerek, anahtarını aldıkları otomobili çalan hırsızlar, yaklaşık 5 ay sonra yakalandı. Kaçmaya çalışan şüpheliler yakalanırken, aracın içerisinden ise silahlar çıktı. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş Etiler'de 7 Haziran'da günü 4 hırsız, bir eve girdi. Evden birkaç eşya alan hırsızlar kontak anahtarını aldıkları park halindeki otomobili de çaldı. Olayın ardından araç sahibi Sevgi D. durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler yaklaşık 5 ay sonra şüphelendikleri aynı marka ve modelde bir aracın plaka takibini yaptıklarında, plakanın sahte olduğunu tespit etti.

ARAÇTAN POMPALI TÜFEK VE SİLAHLAR ÇIKTI
Hırsızların otomobil ile gidebileceği yerleri tespit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin Kağıthane'de olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yaşanan kovalama sonucunda sokakta kıstırılan şüphelilerden 2'si kaçmaya çalışırken yere düşerek yaralanınca kıskıvrak yakalandılar. Otomobilde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçilirdi. Yapılan incelemelerde plakası değiştirilen aracın Sevgi D'nin aracı olduğu anlaşıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli Yener A.(29) ve Habip D.(28) ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü. Emniyette suç kayıtları olan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-Yere yatırılan şüpheliler
-Çaldıkları araç
-Araçtaki silahlar
-Adliyeye girişleri

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