Otomobil çalmak isterken suçüstü yakalandı

Konya'da kapısını tornavida ile açtığı otomobili çalmak isteyen zanlı, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Merkez Karatay ilçesi Nakiboğlu Mahallesi Kuzgunkavak Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilin kapısını bir kişinin açmaya çalıştığı gören vatandaşlar polisi aradı.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Muammer Ezildi'ye ait otomobilin içerisindeki A.A'yı (19), düz kontak yaparak aracı çalıştırmak isterken yakaladı.
Zanlının otomobile arka kapısını tornavida ile açarak girdiği belirlendi.
Poliste 2 farklı suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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