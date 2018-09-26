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Otomobil çalmaya çalışan 3 İranlıya tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 16:14 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, park halindeki otomobilin camını kırıp, düz kontak yaparak, çalmaya çalışan, başaramayınca taksiyle olay yerinden kaçan 1'i kadın 3 İranlı, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Otomobil çalmaya çalışan 3 İranlıya tutuklama

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, park halindeki otomobilin camını kırıp, düz kontak yaparak, çalmaya çalışan, başaramayınca taksiyle olay yerinden kaçan 1'i kadın 3 İranlı, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Yoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. İran uyruklu Ali Kazemi, Faruk Khodayarı ve Elnaz Zohrabloo, park halindeki 42 UE 419 plakalı otomobilin camlarını gece kırıp, içine girdi. Otomobili düz kontak yaparak, çalmaya çalışan 3 kişi, başaramayınca taksiye binip, olay yerinden kaçtı.
Devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki otomobilin camlarının kırık, kapısının da açık olduğunu görünce çevrede araştırma yaptı. Ekipler, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek, 3 kişinin bindiği taksinin plakasını belirledi. Taksi şoförüne ulaşan ekipler, 3 kişiyi kaldıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan İranlılardan Faruk Khodayarı'nın, sığınmacı olarak Türkiye'de bulunduğu, Elnaz Zohrabloo adlı kadının turist olarak, Ali Kazemi'nin de kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği belirtildi. Ali Kazemi, Faruk Khodayarı ve Elnaz Zohrabloo, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp, Kütahya E tipi Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil çalmaya çalışan 3 İranlıya tutuklamaOtomobil çalmaya çalışan 3 İranlıya tutuklamaOtomobil çalmaya çalışan 3 İranlıya tutuklamaOtomobil çalmaya çalışan 3 İranlıya tutuklama

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