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Otomobil camına bırakılan not takdir topladı

19.10.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da park halindeki otomobilin motor kısmına kedi girdiğini gören vatandaşlar, kediyi çıkaramayınca aracın camına not bıraktı. Örnek davranış takdir topladı.

Otomobil camına bırakılan not takdir topladı

Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Cami yakınlarında park halinde bulunan otomobilin motor kısmından kedi seslerini duyan vatandaşlar kediyi çıkartmak için uğraştı. Gecenin bir saatinde kediyi çıkartmak isteyen vatandaşlar aynı zamanda araç sahibine de ulaşmaya çalıştı.

"MOTORDA KEDİ VAR KONTORL EDİN"

Araç sahibine ulaşamayan ve kediyi çıkaramayan vatandaşlar, aracın camına not bıraktı. Vatandaşlar, ‘ Araç motorunda kedi var, kontrol edin’ şeklinde not bıraktı.

Notu bırakan vatandaşlar daha sonra bulundukları yerden ayrıldı.

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İHA

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