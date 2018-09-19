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Otomobil çarpan 4 yaşındaki Hamit, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, Irak plakalı otomobilin çarptığı Hamit Duman (4), yaşamını yitirdi.

Otomobil çarpan 4 yaşındaki Hamit, öldü

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, Irak plakalı otomobilin çarptığı Hamit Duman (4), yaşamını yitirdi.
Kaza, Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde meydana geldi. Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Irak plakalı otomobil, Hamit Duman'a çarptı. Yaralanan Duman, otomobilin altından vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamit Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp, hastaneye gelen küçük çocuğun yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.
Kaza sonrası otomobilin ismi açıklanmayan Irak uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.

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Otomobil çarpan 4 yaşındaki Hamit, öldüOtomobil çarpan 4 yaşındaki Hamit, öldüOtomobil çarpan 4 yaşındaki Hamit, öldü

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