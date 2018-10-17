HABER

Otomobil çarpan köpeğin ön ayakları ezildi, arka ayakları felç

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ön ayakları ezilip, arka ayakları felç olan köpek yerinden kalkamadığı için 10 gün yaşam mücadelesi verdi.

Otomobil çarpan köpeğin ön ayakları ezildi, arka ayakları felç

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ön ayakları ezilip, arka ayakları felç olan köpek yerinden kalkamadığı için 10 gün yaşam mücadelesi verdi. Köpek, vatandaşların ihbarı üzerine veterinere götürülerek tedaviye alındı.
Silopi’ye bağlı Başverimli beldesinin Başköy yolu üzerinde bir aracın çarptığı köpek, yaklaşık 10 gün yol kenarında hareketsiz bir şekilde yattı. Öğrencilerin zaman zaman yiyecek ve su verdiği köpek için bir vatandaşın ihbarı üzerine Silopi Belediyesi Veteriner Hekimi Serhat Zekioğlu, harekete geçti. Köpeği, bulunduğu yerden alarak tedavi için belediyeye getiren Zekioğlu, başındaki yara nedeniyle kulak çevresinde kurtlanma meydana gelen köpeğin hareketsiz kalmasından ötürü vücudunun bir kısmında ise felç oluştuğunu belirterek, "Yol kenarında araç çarpması sonucunda yaralanan bir köpek ihbarını aldık. Bölgeye giderek köpeği aldık. İki ön ayağında ezilme ve arka iki ayağı felçlidir. Kafasında kurtlanma meydana gelmiş. Muayene sonucunda herhangi bir kırığa rastlamadım. Gerekli tedavisini yaptım. Bu tedavi sonucunda belediyemize bağlı park bahçe alanında ona yer yaptık. Yemek ve suyunu verdik. Köpeğin iyileşmesini bekleyeceğiz. Gerekli müdahaleleri her gün yapacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil çarpan köpeğin ön ayakları ezildi, arka ayakları felçOtomobil çarpan köpeğin ön ayakları ezildi, arka ayakları felçOtomobil çarpan köpeğin ön ayakları ezildi, arka ayakları felçOtomobil çarpan köpeğin ön ayakları ezildi, arka ayakları felç

PARTNERCinsel ilişki sırasında yataktan düştü sonrası akılalmaz!Cinsel ilişki sırasında yataktan düştü sonrası akılalmaz!
İslahiye'de toz bulutu etkisini sürdürüyorİslahiye'de toz bulutu etkisini sürdürüyor
Bartholomeos'tan Sinop Valisi'ne ziyaret (2)Bartholomeos'tan Sinop Valisi'ne ziyaret (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan 'İş Bankası' tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak tweet!

Fatih Portakal'dan 'İş Bankası' tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak tweet!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan pankart açan ODTÜ'lülere açtığı davayı geri çekti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan pankart açan ODTÜ'lülere açtığı davayı geri çekti

Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru

Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru

Bakan Soylu'dan yerel seçim açıklaması: Seyredeyim mi, seyredelim mi?

Bakan Soylu'dan yerel seçim açıklaması: Seyredeyim mi, seyredelim mi?

Öz baba rezaleti! Kızı muayene olunca dehşet ortaya çıktı

Öz baba rezaleti! Kızı muayene olunca dehşet ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.