Otomobil çarpan motosikletli anne-oğul yaralandı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta bir otomobilin çarpmasıyla yol kenarındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına fırlayan motosiklet sürücüsü Abdurrahman Orhan (21) ve arkada oturan annesi Fatma Orhan (52) yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Çampınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Fransa'dan gelen gurbetçi Ali Kalaycı'nın (45) kullandığı AD-674-ZH plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz şekilde yola çıktığı ileri sürülen Abdurrahman Orhan yönetimindeki 45 ZB 4936 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kasksız motosiklet sürücüsü Abdurrahman Orhan ile arkasındaki annesi Fatma Orhan, yol kenarındaki bulunan ve dibinde az miktarda su dolu DSİ'ye ait sulama kanalına fırladı. Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından güçlükle kanaldan çıkartılan anne-oğul, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne-oğuunu vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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