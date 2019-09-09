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Otomobil çarpan motosikletteki anne ile kızının tedavisi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Demet Akın Erdem (28) ile arkasındaki kızı Derin Hira Erdem'in (5) hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Otomobil çarpan motosikletteki anne ile kızının tedavisi sürüyor

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Demet Akın Erdem (28) ile arkasındaki kızı Derin Hira Erdem'in (5) hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Anne kızın kask takmadıkları belirlendi.
Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Kuşadası Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Kuşadası Belediyesi'nden Adalızade Mezarlığı yönüne giden 09 ACL 269 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce Demet Akın Erdem'in kullandığı 09 BBU 17 plakalı motosiklete ardından da park halindeki 35 AS 6026 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada, kaskları takılı olmadığı belirtilen motosiklet sürücüsü Demet Akın Erdem ile arkada oturan kızı Derin Hira Erdem yaralandı. Anne ve kızı ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tedaviye alınan küçük kızın sağ bacak tendonunda kopmalar olduğu belirlendi ve ameliyata alındı. Bacak ve kolunda kırıklar bulunan anne Demet Akın Erdem'in ise kol ve bacakları alçıya alınırken, kırıklar için ameliyat edileceği bildirildi. Anne kızın hastanedeki tedavilerinin ardından 10 gün içinde taburcu edileceği açıklandı. Öte yandan polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Otomobil çarpan motosikletteki anne ile kızının tedavisi sürüyor

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