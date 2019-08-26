HABER

Otomobil çarpan Özbek kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu Mekhribon Saidova (36), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobil çarpan Özbek kadın öldü

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu Mekhribon Saidova (36), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özbekistan asıllı, bir çocuk annesi Mekhribon Saidova, yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Saidova'ya, Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden F.S.(45) yönetimindeki, 35 AGP 665 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü F.S., Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından, gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Saidova'nın cenazesi ise, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobil çarpan Özbek kadın öldüOtomobil çarpan Özbek kadın öldü

PARTNER O bir kamuflaj ustası O bir kamuflaj ustası
Adıyaman'da 9 kişinin yaralandığı kaza kameradaAdıyaman'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Yalova'da Mehmet Erdem konseriYalova'da Mehmet Erdem konseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.