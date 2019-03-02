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Otomobil çarpan Rümeysa, toprağa verildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

  BURSA'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), son yolculuğuna uğurlandı.

Otomobil çarpan Rümeysa, toprağa verildi 

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün öğlen saatlerinde İnegöl ilçesinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu, Atakan Demir yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Rümeysa Koyuncu'nun cenazesi bugün öğle vakti Değirmenönü Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaza sonrası olay yerinde "Ne olur ölme" diye gözyaşı döken otomobil sürücüsü Atakan Demir ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil çarpan Rümeysa, toprağa verildi Otomobil çarpan Rümeysa, toprağa verildi Otomobil çarpan Rümeysa, toprağa verildi Otomobil çarpan Rümeysa, toprağa verildi

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