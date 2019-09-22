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Otomobil çarpan sokak kedisi Gümüş'ün bir bacağı kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilin çarptığı sokak kedisinin ezilen sol arka bacağı, tedaviye cevap vermemesi üzerine kesildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilin çarptığı sokak kedisinin ezilen sol arka bacağı, tedaviye cevap vermemesi üzerine kesildi. Sevimli Patiler Dernek Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren, yaşamına artık engelli olarak devam edecek 'Gümüş' adı verilen kediyi sahiplendirmek istediklerini belirterek, tedavisi için yapılan 3 bin liralık masraf için de hayvanseverlerden destek beklediklerini söyledi.

29 Ağustos'ta Veysiaşa Mahallesi'nde, yolun karşısına geçen 4 aylık kediye otomobil çarptı. Kedinin sol arka bacağı, ezildi. Çevredekilerin durumu bildirdiği Aydın Sevimli Patiler Dernek Başkanı Jale Koç ve bazı dernek üyeleri, olay yerine geldi. Kediyi bulunduğu yerden alan hayvanseverler, kliniğe götürdü. 'Gümüş' isimli kedinin burada tedavisine başlandı. Bacağında kırılan kemiklerin parçaları vida ile sabitlendi. Eklem üzerindeki yumuşak dokular ve deri bütünlüğü bozulduğu için 3 hafta süreyle gereken müdahalede bulunuldu. Ancak zavallı hayvanın ezilen sol arka bacağı, tedaviye rağmen tekrar eski işlevini yerine getirmemesi nedeniyle kesildi.

'GÜMÜŞ'ÜN TEDAVİ MASRAFLARININ KARŞILANMASI İÇİN DESTEK İSTEDİ'

Sevimli Patiler Dernek Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren, "Gümüş için klinikte ne gerekiyorsa yapıldı. Ancak bacağını kurtarmak mümkün olmadı. Klinikte tedavi gördüğü için yaklaşık 3 bin lira gibi bir masraf ortaya çıktı. Hayvanseverlere ve duyarlı vatandaşlara buradan sesleniyorum: Bizlere bu konuda destek olsunlar. Sürekli yaralı hayvanları tedavi ettirdiğimiz için bu kadar masrafın altından dernek olarak kalkamıyoruz. Herkesin yardım ve desteğini bekliyoruz. Bir de Gümüş'e bakabilecek bir yuva arıyoruz. Amacımız Gümüş'ün 3 bacağıyla da olsa yaşamını sürdürmesi. Eğer onu sahiplendirebilirsek bu bizi mutlu edecek. Başka bir şey istemiyoruz. Önemli olan onun yaşıyor olmasıdır. Bundan sonraki hayatını engelli olarak geçirecek" dedi.

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