Otomobil çarpan sokak kedisi Gümüş'ün bir bacağı kesildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilin çarptığı sokak kedisinin ezilen sol arka bacağı, tedaviye cevap vermemesi üzerine kesildi. Sevimli Patiler Dernek Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren, yaşamına artık engelli olarak devam edecek 'Gümüş' adı verilen kediyi sahiplendirmek istediklerini belirterek, tedavisi için yapılan 3 bin liralık masraf için de hayvanseverlerden destek beklediklerini söyledi.

29 Ağustos'ta Veysiaşa Mahallesi'nde, yolun karşısına geçen 4 aylık kediye otomobil çarptı. Kedinin sol arka bacağı, ezildi. Çevredekilerin durumu bildirdiği Aydın Sevimli Patiler Dernek Başkanı Jale Koç ve bazı dernek üyeleri, olay yerine geldi. Kediyi bulunduğu yerden alan hayvanseverler, kliniğe götürdü. 'Gümüş' isimli kedinin burada tedavisine başlandı. Bacağında kırılan kemiklerin parçaları vida ile sabitlendi. Eklem üzerindeki yumuşak dokular ve deri bütünlüğü bozulduğu için 3 hafta süreyle gereken müdahalede bulunuldu. Ancak zavallı hayvanın ezilen sol arka bacağı, tedaviye rağmen tekrar eski işlevini yerine getirmemesi nedeniyle kesildi.