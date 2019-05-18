HABER

Otomobil çarpan sokak köpeğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 01:26 | Son Güncelleme

Adana'da caddeden karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu telef olan sokak köpeğini gören kadın, köpeğin yanına uzanarak köpeği okşayıp dakikalarca gözyaşı döktü

Adana'da caddeden karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu telef olan sokak köpeğini gören kadın, köpeğin yanına uzanarak köpeği okşayıp dakikalarca gözyaşı döktü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 DHA 01 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle telef olan köpeği gören bir kadın ise ölen köpeğin yanına uzandı, dakikalarca köpeği okşayarak gözyaşı döktü.

Telef olan köpek belediye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Sürücüleri bu defa iftara davet etmek için durdurdularSürücüleri bu defa iftara davet etmek için durdurdular
Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan astsubayın eşine acı haber verildiKayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan astsubayın eşine acı haber verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kaza köpek

En Çok Okunan Haberler

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor kararı

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor kararı

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehitlerin baba evinde yas var

Şehitlerin baba evinde yas var

Haliç Üniversitesi'ne baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.