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Otomobil çarpan Suriyeli çocuk, ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:32 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Ahmed Amar (5) ağır yaralandı.

Otomobil çarpan Suriyeli çocuk, ağır yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Ahmed Amar (5) ağır yaralandı. Polis, kazanın ardından otomobiliyle kaçan sürücüyü arıyor.
Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan Ahmed Amar’a plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan küçük çocuğu görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Amar'ı hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Amar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri küçük çocuğa otomobil ve kaçan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

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